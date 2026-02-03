Україна і Захід розробили план військової відповіді на порушення Росією перемир'я, - FT

У разі розширення атаки через 72 години буде скоординована військова відповідь сил Європи та США.

Україна погодила з Європою і США багаторівневий план відповіді на можливе порушення Росією будь-якого перемир'я. Як пише Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які постійні порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню викличуть скоординовану військову реакцію з боку Європи та США.

Згідно з повідомленням, план обговорювався кілька разів у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими офіційними особами.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією перемир'я викличе відповідну реакцію протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження і, при необхідності, дій української армії щодо припинення порушення.

Відео дня

Якщо бойові дії триватимуть і після цього, реакція перейде до другої фази з використанням сил так званої коаліції бажаючих, до якої входять багато членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія і Туреччина.

У статті додається, що в разі розширення атаки через 72 години після початкового порушення буде ініційована скоординована реакція сил, підтримуваних Заходом, включаючи збройні сили США.

Переговори про мир - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, цього тижня, 4-5 лютого, в Абу-Дабі відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США і Росії. До цих переговорів від США повинен приєднатися спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Західні ЗМІ писали, що питання майбутнього Донбасу залишається невирішеним. США готові надати гарантії безпеки Україні тільки після підписання мирної угоди з Росією. При цьому в Сполучених Штатах відстоюють позицію, що Україна повинна вивести війська з тієї частини Донецької області, яку російські загарбники не можуть окупувати силою.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

Вас також можуть зацікавити новини: