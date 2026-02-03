Росіяни атакували Київ балістикою і дронами: горіли багатоповерхівки, є постраждалі

Пошкоджено також дитсадок та АЗС.

Росіяни вночі 3 лютого завдали по Києву чергового масованого удару, є пошкодження у кількох районах.

Оновлено 7.29. У ДСНС детально розповіли про наслідки атаки на Київ. Рятувальники зазначили, що кількість постраждалих зросла до трьох.

У Дніпровському районі сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти.

У Деснянському районі влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

У Печерському районі внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

У Шевченківському районі внаслідок займання багатоповерхівки 2 людей отримали травми.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки на Київ у п’яти районах - Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.

У Дарницькому районі пошкодженно 25-поверховий будинок та на іншій локації – 5-поверхівка. Також виникла пожежа в нежитловій забудові.

У Деснянському районі пошкоджено нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження території дитсадка, а також пошкодження житлової 5-поверхівки.

У Печерському районі зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто.

У Шевченківському районі пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.

Також Внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі є один потерпілий. Згодом Ткаченко повідомив, щор кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до двох.

Російська атака по Україні

Росіяни вночі також масовано атакували Харків, били по енергетичній інфраструктурі.

Мер міста Ігор Терехов назвав атаку безпрецедентною та зазначив, що у частині будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, доведеться злити воду з труб.

