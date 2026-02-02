На ПК можна безкоштовно отримати відразу три гри за культовою франшизою

Роздача триватиме до вечора 5 лютого, 18:00 за київським часом.

Цифрові магазини ігор продовжують радувати своїх користувачів подарунками. У GOG до 5 січня можна безкоштовно забрати оригінальну трилогію хоррорів Alone in the Dark.

Крім основних ігор, до збірки також входить бонусна пригода під назвою Jack in the Dark. Пропозиція доступна на сторінці ігор, а також за прямим посиланням – для цього потрібно бути авторизованим у сервісі.

Перша частина Alone in the Dark 1992 року розповідає про розслідування зловісних подій в особняку "Дерсето". Гравець може вибрати одного з двох персонажів для проходження, щоб розкрити таємницю самогубства власника будинку і зійтися з лавкрафтівськими монстрами.

Відео дня

У другій частині події переносяться в епоху гангстерів та проклятих артефактів, а третя відправляє гравців на Дикий Захід, де древнє зло знову загрожує людству.

Остання на сьогодні гра в серії Alone in the Dark вийшла відносно недавно, в березні 2024 року. Це переосмислення оригінальної гри 1992 року, де також можна вибрати персонажа для проходження.

Тим часом в PS Plus стартувала безкоштовна роздача Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, і ще семи ігор. Це поповнення називають одним з найбільших за останній час.

Вас також можуть зацікавити новини: