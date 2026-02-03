'Живуть під щоденною загрозою нападу РФ': в The Guardian розповіли про ситуацію в Херсоні

В публікації видання зазначає, що гул артилерії та шум дронів – це щоденне явище.

Херсон - єдине місто в Україні, яке майже безпосередньо знаходиться на лінії фронту з російськими військами і де люди живуть під щоденною загрозою нападу, повідомляє The Guardian.

Видання розповіло, що психолог Галина Лисенко метушиться серед невеликої групи дітей, які сидять за столом у підвалі в Херсоні. В 2024 році її власний будинок був пошкоджений російським обстрілом, в результаті чого вона отримала поранення в ногу та живіт.

В статті зазначається, що цей підвал є безпечним місцем у небезпечному місті. Інші кімнати комплексу, які місцеві жителі використовують як притулок, слугують для занять йогою, репетицій танцювального колективу та майстер-класів для групи жінок похилого віку, які займаються трафаретним друком на футболках з назвою міста.

Видання поділилося, що в місті супермаркети та магазини забивають вікна дошками для захисту від осколків, а інші будівлі мають пошкодження, спричинені російськими бомбами.

Окрім цього, вулиці міста вкриті сітками проти дронів, включаючи головний під'їзд від узбережжя, який з трьох боків захищений тунелем із сіток.

В публікації підкреслюється, що російські війська перебувають прямо за річкою, тому життя 60 000 жителів, серед яких 5000 дітей, які залишилися з 300 000 жителів, проходить під прикриттям.

"Діти постійно перебувають під тиском. Вони завжди в стресовому стані, деякі з них бояться виходити на вулицю після обстрілів", - розповіла Луценко.

Видання констатує, що Херсон – важке місце для життя. Захоплене російськими військами на початку війни в 2022 році, місто було єдиною обласною столицею України, яке було окуповане. Через 9 місяців його вдалося звільнити, російські війська відступили через Дніпро після блискавичної наступальної операції України.

Проте, як зазначається, якщо мешканці міста вважали, що кошмар закінчився, вони дуже помилялися. Закріпившись на протилежному березі річки, Росія почала все частіші атаки.

В статті йдеться, що з травня 2024 року Росія розпочала "дронове сафарі", під час якого вона переслідувала і вбивала жителів Херсона просто на вулицях міста. Саме тому, пояснює видання, влада й встановила протидронові сітки.

"Гул артилерії та шум дронів – це щоденне явище. "Червона зона" – смуга глибиною 1 км уздовж набережної Дніпра, що виходить на російські позиції, – є найнебезпечнішою ділянкою міста", - вказується в публікації.

Влада перенесла ключові об'єкти під землю не тільки в місті, але й в регіоні, оскільки дітям занадто небезпечно регулярно відвідувати школу в місті.

Додається, що головна перинатальна клініка міста, що розташована в "червоній зоні", знаходиться в старому радянському бомбосховищі з противибуховими дверима та входом, захищеним сіткою від дронів. Щомісяця сюди звертаються приблизно 1000 жінок.

"Більшість людей намагаються не виходити на вулицю, якщо це не є необхідним. Сьогодні вранці мені довелося відвідати кілька заходів. Двічі нам довелося ховатися в церкві та магазині, бо були помічені дрони. Щойно я почув, що в місті поранено дитину. Сьогодні вранці п’ятеро людей отримали поранення від дронів і артилерійського обстрілу", - розповів виданню керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що хоча влада намагається евакуювати тих, хто перебуває в "червоній зоні", більшість людей не хочуть залишати регіон. Тому вони намагаються забезпечити більший захист від атак.

"Ми намагаємося встановити сітки всюди, де люди пересуваються і ходять. Наразі ми маємо понад 100 км сіток. Ми хочемо досягти 200 км протягом наступних двох місяців, а до кінця цього року плануємо мати 300 км", - розповів Прокудін.

Також він поділився планами щодо розширення мережі підземних об'єктів у всьому регіоні, включаючи клініки та школи.

Раніше УНІАН повідомляв, що ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий поділився, що російські окупанти замість енергетичного перемикаються на транспортний терор. Дикий зазначив, що ворог поставив собі мету влаштувати терор саме цивільному населенню України. Коли їм заважають чинити енергетичний терор, експерт пояснив, що вони перемикаються на транспортний. Дикий додав, що це геноцидна війна, в якій вони вважають все цивільне населення своєю ціллю.

Також ми писали, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що Росія продовжить бити по енергетичній інфраструктурі, але буде намагатися обирати дрібніші об'єкти для того, щоб не можна було їх звинуватити у порушенні цього так званого перемир'я. Жмайло припускає, що РФ дійсно боїться гніву президента США Дональда Трампа і не хоче доводити ситуацію до того, щоб США вводили нові санкції проти її нафтопереробної галузі.

