'Це вже щось': Трамп розповів про угоду з Путіним не атакувати Україну протягом тижня

Президент США зазначив, що в Україні надзвичайно холодна хвиля.

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним він попросив його тиждень не стріляти по Києву та інших містах, йдеться в Telegram-каналі Donald Trump на русском.

Очільник Білого дому зазначив, що під час розмови з Путіним він згадав про сильну хвилю холоду в Росії й наголосив на складних погодних умовах й в Україні.

"Україна - дуже холодна країна. Набагато холодніша, ніж ми. В середньому - як у Канаді чи навіть холодніше. Крім того, зараз у них надзвичайно сильна холодна хвиля", - зауважив очільник Білого дому.

Відео дня

Тому він попросив російського диктатора тиждень не стріляти та не запускати ракети по Києву чи інших містах України й той нібито погодився.

"Я просив його не стріляти тиждень - ніяких ракет по Києву чи будь-якому іншому місту - і він погодився. Тому це вже хоч щось", - заявив Трамп.

Ще президент США знову заявив, що між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським існує "величезна ненависть" й додав, що війна триває довше, ніж очікувалося.

Енергетичне перемир'я: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі обговорювалося питання аби РФ не наносила удари по Києву та іншим українським містам. Зеленський додав, що після заяви президента США він очікує, що ці домовленості будуть виконуватися. Зеленський подякував Трампу за можливість під час холодів дати безпеку українським містам від російських ударів. Згодом у вечірньому зверненні до народу Зеленський додатково зауважив, що ситуація цієї ночі та у найближчі дні покаже, чи припинить Росія завдавати ударів по українській енергетиці.

Також ми писали, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія погодилася до 1 лютого утриматися від ударів по Україні на прохання президента США. За словами Пєскова, Росія погодилася на цей крок нібито "для створення сприятливих умов для переговорів". Він додав, що оскільки президент України першим запросив зустріч з очільником Кремля, Путін запропонував йому приїхати до Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: