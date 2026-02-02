Індія погодилася припинити купувати російську нафту, - Трамп

За словами Трампа, це рішення допоможе завершити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні, 2 лютого, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, індійський прем'єр погодився припинити купувати російську нафту. Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Для мене було честю поговорити сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він один з моїх найкращих друзів і впливовий та шанований лідер своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю і припинення війни між Росією та Україною. Він погодився припинити закупівлі російської нафти і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели. Це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - написав Трамп.

Також американський лідер поділився, що Вашингтон погодився з негайним вступом в силу торговельної угоди з Індією. Він розповів, що вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.

"Вони також будуть просуватися вперед, щоб знизити свої мита і нетарифні бар'єри щодо Сполучених Штатів до нуля", - додав Трамп.

США придумали, чим Індія може замінити російську нафту

Раніше Reuters з посиланням на джерела писало, що США повідомили Індії, що планують відновити для них продаж венесуельської нафти, щоб країна могла замінити нею імпорт російської нафти. Поки невідомо, чи буде венесуельська нафта продаватися зовнішніми торговими компаніями, такими як Vitol або Trafigura, чи її буде продавати безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

За даними агентства, Індія стала основним покупцем російської нафти після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році призвело до введення західних санкцій, які знизили її ціну.

