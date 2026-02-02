'Колосальні втрати': міністерка культури повідомила, скільки молоді виїхало з України

Бережна зазначила, що за останні роки українська молодь пережила надзвичайні випробування.

До повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 млн молодих людей, а зараз – близько 7,6 млн, написала на своїй Facebook-сторінці міністерка культури, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

"До повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 млн молодих людей, а зараз – близько 7,6 млн. Це колосальні втрати", - зауважила Бережна.

Вона поділилася, що за останні роки українська молодь пережила надзвичайні випробування: війну, втрати, вимушене переміщення, повітряні тривоги, атаки, ускладнене навчання.

"Але вони як ніхто показують нам відповідальність, силу й лідерство", - підкреслила вона.

Міністерка зазначила, що основним завданням уряду є створення для молоді гідних умов для зростання та самореалізації.

"Безпека української молоді має стати спільним пріоритетом для усього світу. Захист України, підтримка у боротьбі з агресором і санкції проти росії – найефективніші інструменти", - написала Бережна.

Вона звернулася до партнерів з закликом допомогти зупинити Росію.

"Україна захищається від рф і вже майже чотири роки перебуває під щоденними атаками. Але водночас ми – країна, яка планує майбутнє. У центрі цього майбутнього – молодь", - додала міністерка культури.

За словами Бережної, навіть у найскладніших умовах Україна інвестує в освіту, розвиток і створення можливостей для молодих людей. Зокрема, це стосується розвитку лідерства й підприємництва, підтримки культурних і креативних індустрій, посилення цифрових компетенцій української молоді.

"Працюємо над тим, щоб кожен та кожна могли зростати, розвиватись і проявлятись в Україні. Дякую партнерам України за підтримку", - йдеться в повідомленні віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики.

