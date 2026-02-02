В Італії залізничники страйкують напередодні Олімпіади: може бути хаос

Людей попередили, що навіть під час Олімпіади деякі рейси можуть бути скасовані або змінені.

Чрез страйк залізничників в Італії поїздки вболівальників на зимову Олімпіаду-2026 можуть ускладнитися. Я пише The Independent, залізничне сполучення в Ломбардії та Мілані наразі працює зі скороченнями через страйк працівників профспілки ORSA. Італійський залізничний оператор Trenord повідомив, що акція протесту триватиме з 03:00 понеділка, 2 лютого, до 02:00 3 лютого.

Зміни або скасування можуть торкнутися регіональних, приміських, міжміських рейсів, а також трансферних рейси з аеропортів.

Зимові Олімпійські ігри Milano Cortina 2026 стартують уже в п’ятницю і триватимуть до 22 лютого на об’єктах у Ломбардії та на північному сході Італії. На офіційному сайті Ігор зазначено, що під час Олімпіади громадський транспорт працюватиме з подовженим графіком і підвищеною частотою руху – зокрема поїзди, метро та місцеві маршрути, особливо в Мілані.

Попри страйк, поїзди курсуватимуть у так звані "гарантовані" часові проміжки – з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00. Для сполучення з аеропортами на період протесту також передбачено автобуси-замінники.

Профспілка ORSA пояснює страйк низкою вимог, серед яких – підвищення оплати праці, покращення умов роботи та продовження колективних трудових угод.

Подібні проблеми виникали й раніше. Зокрема, у 2025 році транспортний страйк під час офіційного тестового заходу до Олімпіади змусив організаторів вести переговори з профспілками. А торік у лютому в Мілані повністю зупинилися метро, автобуси та трамваї після страйку працівників компанії Azienda Trasporti Milanesi (ATM), через що для перевезення глядачів довелося терміново залучати додаткові автобуси.

Тоді генеральний директор Milano Cortina Андреа Варньєр заявив, що цей досвід став своєрідним випробуванням для організаторів: він дозволив відпрацювати екстрений план дій. Водночас він висловив сподівання, що під час самих Ігор усі сторони зможуть домовитися і страйків не буде.

Нагадаємо, Олімпійські Ігри-2026 пройдуть з 4 по 22 лютого в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту. Зокрема, дебютує скі-альпінізм, який поєнує в собі альпінізм та гірські лижі. Днями стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до участі у змаганнях 20 "нейтральних" спортсменів: запрошення прийняли 13 російських спортсменів та 7 білоруських.

