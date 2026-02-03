5 недооцінених куточків Європи, які кожен має відвідати хоча б один раз

Серед таких діамантів – французьке місто Каркассон.

Європа – це рай для любителів культури, однак більшість людей відвідують лише відомі локації, упускаючи приховані від ока діаманти.

До прикладу, Париж чи Лондон доволі популярні і гарні міста, однак Європа на них не закінчується. Ресурс Travel Off Path назвав 5 скромних європейських напрямків, які варто відвідати бодай раз.

Каркассон, Франція

Відео дня

Коли мова заходить про Францію, більшості спадають на думку такі туристичні напрямки як Париж, Ніцца, Марсель, Ліон, Мон-Сен-Мішель. Однак місто Каркассон не отримує тієї слави, на яку заслуговує.

Каркассон входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і, мабуть, є найвизначнішим укріпленим поселенням Франції. Там ви зможете прогулятися по незліченних валах і закритих двориках, завітати на площу Марку чи пройтися набережною.

Цей напрямок стане чудовим вибором для мандрівників, які мріють про більш традиційний європейський відпочинок, що відповідає всім звичним критеріям: замок, чудовий історичний центр, безліч виноградників.

Вашої уваши там варта головна фортеця в Каркассоні, з середньовічними кімнатами, гвинтовими сходами та зубчастими стінами.

Гданськ, Польща

Це місто з казки, схоже на знімальний майданчик фільму про Гаррі Поттера в натуральну величину. Його бруковані вулички нагадують Діагон-Еллі, оточені багатовіковими будинками, покриті складними мотивами.

Гданськ – це казкове портове місто з контрастною похмурою спадщиною Другої світової війни. Воно ідеально підходить для соло-подорожі, якщо ви поки що хочете уникнути ризиків, які супроводжують туристично привабливі місця.

Обовʼязково відвідайте Мальборкський замок. Це найбільший замок у світі за площею, розміром з 28 футбольних полів, і щнаходиться він лише за 24 хвилини їзди на поїзді від Гданська Гловного.

Кордова, Іспанія

Кордова – це старовинне місто, яке може похвалитися як багатим римським, так і незабутнім мавританським спадком. І вони на диво добре поєднуються між собою.

Більшість людей, обираючи подорож до Іспанії, їдуть в Андалусію, щоб побачити площі Севільї, усіяні пальмами, та вражаючу фортецю Альгамбра в Гранаді. Кордова ж набагато менше переповнена туристами, а там розташована і неймовірна мечеть.

"Ця мечеть, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО, є одним з найвражаючих зразків ісламської архітектури, що збереглися в нині християнській Іспанії. Вона датується періодом арабського завоювання Іберії, а її червоно-білі подвійні арки та неперевершена геометрія є справжнім витвором генія", – йдеться в матеріалі.

Вашої уваги вартий і знаменитий Римський міст Кордови, який є дивом інженерної думки 1 століття.

Чеський Крумлов, Чехія

Прага неймовірно красива, однак цей напрямок дуже переповнений туристами. Якщо ви мрієте про середньовічну подорож, Чеський Крумлов – це саме те невелике містечко, яке варто обрати.

"Бруковані вулички міста, розташованого на березі звивистої річки, домінуючий ренесансний замок на вершині пагорба і безліч оглядових майданчиків, з яких відкривається вид на море червоних дахів, – це майже втілення ваших дитячих мрій про Діснейленд", – пише автор матеріалу.

Часто у місто заїжджають одноденні туристи з Праги. Тому доцільно буде залишитися на ніч і прогулятися Чеським Крумловом вранці.

Це невелике богемне містечко з чарівним замком епохи Відродження, яке ідеально мандрівників, які прагнуть познайомитися з чеським селом.

Родос, Греція

Місто Родос наче вискочило зі сторінок лицарського роману: це унікальне поєднання західноєвропейських та османських впливів, з французькими фортецями, венеціанськими валами та турецькими мечетями.

Він також вважається найбільшим діючим середньовічним містом Європи.

"Родос – це не маленький острів, і я б навіть сказав, що одного тижня тут недостатньо, щоб побачити все, але якщо ви шукаєте щось справді унікальне, обов'язково додайте Прасонісі до свого списку місць, які варто відвідати. На самому південному краю Родосу це вузька смуга піску, затиснута між більш бурхливим і вітряним Егейським морем, ідеальним для віндсерфінгу та кайтсерфінгу, та спокійнішим Східним Середземномор'ям, ідеальним для спокійного відпочинку в першій половині дня", – розповідає автор.

Цей напрямок ідеально підходить для любителів сонця, які не проти трохи культури і яким не дуже важливі блакитні куполи Санторіні, які так добре виглядають в Instagram.

Не забудьте завітати в Долину метеликів. Це помірковано складний пішохідний маршрут в горах Родосу, відомий своїми кришталево чистими ставками і каскадними водоспадами.

Раніше ми розповідали про прибережне грецьке місто Нафпліон із пляжем у формі півмісяця.

Вас також можуть зацікавити новини: