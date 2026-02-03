Українських медиків в Польщі чекають важливі зміни: в ЗМІ поділилися деталями

Сенат Польщі прийняв закон, який стосується правил здійснення професійної діяльності лікаря громадянами України.

Положення закону про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї держави були введені в 2022 році. Вони регулюють, серед іншого, правила здійснення професійної діяльності лікаря громадянами України. Наприкінці січня Сенат прийняв закон про скасування рішень, що випливають із спеціального закону, повідомляє Rzeczpospolita.

За словами Александри Повежі з юридичної фірми "Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" лікарі, які вже отримали умовне право на здійснення професійної діяльності на підставі ст. 61 п. 1 закону про допомогу, не втратять автоматично свої повноваження з дня скасування цього положення.

"Збереження чинності попередніх рішень вирішує проблему безперервності виконання професії, але не дає відповіді на питання, як довго і на яких умовах лікарі з умовним ліцензією на здійснення медичної діяльності мають функціонувати в системі", - зазначила юристка.

Тому статус українських лікарів вимагає подальшого регулювання, щоб уникнути правової невизначеності та практичних проблем.

Допомога Польщі для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Польщі змінюють правила нарахування грошової допомоги батькам за програмою "‎800+"‎, яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на дитину, що становить близько 9700 грн. Вказується, що з 1 лютого виплати призупинять, а відновлять їх лише після повторного подання заяви та в разі відповідності критеріям, які встановила держава. Правила поширюються на всіх громадян України, які мають статус тимчасового захисту та отримують відповідну допомогу.

Також ми писали, що в опитуванні, яке провело IBRiS, вказується, що більшість громадян Польщі не вірять в закінчення війни в Україні в поточному році. Примітно, що 59,6% респондентів надали таку відповідь. При цьому, 21,6% респондентів вважають, що бойові дії в Україні можуть припинтися в 2026 році, а ще 18,9% не мають думки з цього приводу.

