Висока пенсія може бути нарахована тим, у кого є 35 років стажу і в роки роботи зарплата була більш ніж у 2,5 раза вищою за середню.

Частина українських пенсіонерів можуть розраховувати на отримання пенсій, які в три рази що перевищують середню пенсію по Україні.

У 2021 році середня пенсія у жінок в Україні становить 3031,32 грн, що на 30% менше, ніж середня пенсія у чоловіків — 4242,53 грн. Однак, частина українців можуть розраховувати на пенсію в розмірі 10 тис.грн. Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" в редакції від 01.07.2021.

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Як йдеться в документі, пенсія в розмірі 10 тисяч гривень може бути нарахована тим, у кого є 35 років стажу і в роки роботи зарплата була більш ніж у 2,5 раза вища за середню.

Від чого залежить розмір пенсії

Згідно з формулою розрахунку розміру пенсії, яка вказана в документі, розмір пенсії залежить від зарплати та стажу.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Нд х (Ск : К), де:

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Нд - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожен місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзп)

К - страховий стаж за місяці, враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт зарплати за кожен місяць страхового стажу визначається за формулою:

Кз = Зв: Нд, де:

Кз - коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески і яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Нд - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески.

Сума зарплати за місяць, за який розраховується коефіцієнт, визначається за формулою:

Н = С + Зд, де:

Н - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

С - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески. Якщо сума страхових внесків сплачена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати;

Зд - сума заробітної плати за місяць, за який визначається коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Формула розрахунку пенсії:

Середню зарплату по країні за три минулі роки множать на 1%, на стаж в роках і на співвідношення зарплати конкретної людини до середньої.

Хто скільки отримає:

Згідно з цією формулою, українці, які отримують менше середньої зарплати, можуть претендувати тільки на мінімальну пенсію.

Українці, які отримували мінімальну зарплату, згідно з цією формулою отримують компенсацію з держбюджету і як результат - мінімальну пенсію.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

У липні 2021 року буде проведена індексація пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2018-2020 роках, а також для тих, хто отримує пенсію в мінімальному розмірі.

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Автор: Олена Коваленко