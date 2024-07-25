На думку агентства, в Україні розпочався початок "процесу, схожого на дефолт".

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C (дефолт неминучий) після її угоди з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 мільярдів доларів.

"Зниження рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між урядом і деякими власниками єврооблігацій щодо умов реструктуризації після того, як минулого тижня парламент схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом означає початок процесу, схожого на дефолт", - йдеться в повідомленні агенства.

На думку Fitch, угода із зовнішніми комерційними кредиторами, передбачає суттєве скорочення умов, включаючи зменшення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.

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Агентство очікує, що держава не буде обслуговувати свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон за єврооблігаціями 2026 року, термін погашення якого настає 1 серпня, доки не буде укладено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.

Кредитний рейтинг України

Fitch – одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's та S&P. У грудні 2023 року агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті на рівні "СС" (висока ймовірність дефолту).

У березні 2024 року агентство S&P Global заявило, що "практично впевнене", що Україна оголосить дефолт за зовнішніми комерційними зобов'язаннями. Через це довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті було знижено до переддефолтного рівня.

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