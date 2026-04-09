Інфляція в Україні набирає обертів: які продукти і послуги подорожчали найбільше

Одяг і взуття в Україні за рік подорожчали на 12%.

Інфляція в Україні на споживчому ринку в березні 2026 року прискорилась до 1,7% (проти 1% у попередньому місяці). У річному вираженні споживча інфляція склала 7,9%, йдеться на порталі Державної служби статистики.

Так, у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 7,7%) подорожчали яйця.

На 0,8–4,8% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, хліб, рибу та продукти з риби, яловичину, овочі, безалкогольні напої, сало. Водночас на 0,1–1% знизилися ціни на цукор, макаронні вироби, рис, свинину, м’ясо птиці, масло.

Зазначається, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Також подорожчали одяг і взуття. Одяг додав у ціні 12%, а взуття – 11,8%.

Крім того, ціни на транспорт зросли на 6,4%. Головним чином, через подорожчання палива та мастил (на 13,2%) і проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті - на 8,2% і 6% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5%. Зокрема, тарифи на мобільний зв’язок збільшились на 3,8%.

В Україні дорожчає одяг. Виробники фіксують суттєве зростання собівартості, яке починає відображатися на цінах для споживачів. Головна причина - подорожчання сировини, енергії та логістики на тлі глобальних і внутрішніх чинників.

Інфляція на споживчому ринку в Україні в лютому прискорилася. Так, у річному вираженні вона склала 7,6%, що стало першим підвищенням з травня 2025 року.

В Україні продовжують спостерігатися високі ціни на пальне в Україні. Попри обвал цін на нафту та зниження котирувань газойлю, 8 квітня продовжили зростання. Найбільш суттєво знову подорожчало дизельне пальне.

