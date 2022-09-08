При цьому інфляційний тиск залишається значним.

Темпи інфляції в Україні продовжують зростати, але дещо повільніше, ніж прогнозував Національний банк.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

"У липні інфляція прискорилася до 22,2% в річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, в серпні вона досягла близько 23%. Цінова динаміка в цілому була більш стриманою, ніж прогнозував Національний банк. Це пов'язано насамперед з більш швидким, ніж очікувалося, зниженням вартості палива внаслідок падіння ціни нафти на світових ринках і налагодженням внутрішньої логістики. Меншими темпами, ніж очікувалося, росли й ціни на окремі овочі, в тому числі завдяки сезонному збільшенню пропозиції", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що, попри це, інфляційний тиск залишається значним. Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики, і надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання. Це, зокрема, відбивається в досить високому попиті на товари довгострокового використання і на іноземну валюту.

У НБУ підкреслили, що забезпечення курсової стабільності залишається важливою передумовою стабілізації очікувань і збереження керованості інфляційними процесами. Разова корекція офіційного курсу гривні та додаткові заходи, вжиті регулятором, сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку.

"Про це, зокрема, свідчить зниження обсягу інтервенцій Національного банку з продажу валюти в останні місяці. У сукупності зі значними обсягами міжнародної фінансової допомоги це забезпечило зростання рівня золотовалютних резервів у серпні до 25,4 млрд дол. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для фіксації обмінного курсу на поточному рівні, враховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що значну роль у стримуванні інфляції й надалі відіграватиме фіксація тарифів на послуги ЖКГ. Попри високі світові ціни на енергоносії (газ, електроенергію), їх вартість для побутових споживачів залишатиметься незмінною протягом поточного опалювального сезону, тому вплив цього чинника на інфляційну динаміку буде обмеженим.

Інфляція в умовах війни:

Нацбанк прогнозує інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, в порівнянні з липнем 2021 року, склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні в порівнянні з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%.

Відзначається, що базова інфляція в липні 2022 року, в порівнянні з червнем, склала 1,2%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

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