Понад 50% загального обсягу оплат покупок картками складає оплата продуктів харчування.

У травні 2022 року в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками.

Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів банку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакції у квітні до 177 млн у травні). Відповідно витрати на купівлю товарів та послуг банківськими картками також зросли на 21% (42,3 млрд грн у травні проти 34,9 млрд грн у квітні).

Переважна частка карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування – у травні в порівнянні з квітнем вона збільшилася на 12,6% (до 21,3 млрд грн) та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками.

В той же час значно зросли обсяги оплат у кафе і ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техніки і електроніки (на 41% до 2,9 млрд грн) та мережах АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

"Споживчий ринок поступово відновлюється після різкого падіння у перші тижні війни, зростання кількості покупок відбувається як за рахунок збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, так і за рахунок активного зростання кількості торговельних точок, які приймають картки до оплати. На сьогодні безготівкова оплата на споживчому ринку є домінуючою перед готівкою", - говорить керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євген Заіграєв.

Найбільшими темпами відновлюють товарообіг підприємці та малий бізнес – у порівнянні із квітнем на 20%, у загальнонаціональних торговельних мережах обсяги оплат картками зросли на 16,5%.

Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" запустив послугу поповнення карток будь-яких українських банків готівкою на касах торговельних точок.

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