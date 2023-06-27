Державний бюджет на 2023 рік передбачає 885 млн грн на фінансування статутної діяльності політичних партій.

Кабінет міністрів України запропонував повернути державне фінансування непарламентських партій, скасоване після виборів 2019 року.

Згідно законопроекту №9419, зареєстрованому у Верховній Раді в понеділок, 26 червня, Кабмін пропонує повернути поріг у 2%. При цьому пропонується змінити порядок розрахунку державного фінансування, яке залежатиме не від мінімальної заробітної плати (зараз – 6700 грн), а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз – 2684 грн), і відповідно зменшиться.

Також повідомляється, що партіям пропишуть "перелік заборон" щодо використання цих грошей, а щорічний обсяг держфінансування залежатиме від дотримання партіями вимог щодо гендерних квот.

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З метою контролю за використанням бюджету уряд пропонує відновити звіти партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.

Також передбачається обмеження річних внесків на підтримку політичних партій. Уряд пропонує обмежити їх 20% від загального доходу особи (як фізичної, так і юридичної) за останні п'ять років.

Для фізичних осіб максимальний річний внесок обмежуватиметься 600 прожитковими мінімумами, для компаній – 1200 прожитковими мінімумами.

Зараз закон дозволяє внески від фізичних осіб у розмірі 400 мінімальних зарплат на рік (2,7 млн грн), для юридичних осіб – 800 розмірів (5,4 млн грн).

Держфінансування партій

У жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про фінансування політичних партій з держбюджету, згідно з яким з 1 липня 2016 року було введено державне фінансування партій пропорційно рівню їх підтримки на виборах.

Право на фінансування отримали партії, що пройшли на парламентських виборах 2014 року до Верховної Ради (подолали 5% бар'єр).

З 2020 року фінансуватися повинні були всі партії, які отримали не менше 2% голосів виборців, але новообраний парламент з ініціативи Володимира Зеленського переглянув поріг для фінансування, залишивши його на рівні 5%.

Державний бюджет на 2023 рік передбачає 885 млн грн на фінансування статутної діяльності політичних партій.

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