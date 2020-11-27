Загальнодержавні витрати і кредитування Мінцифри в проекті держбюджету-2021 до другого читання передбачені на рівні 1,33 млрд грн, що на 22% більше, ніж у проекті до першого читання.

Кабінет міністрів у проекті Державного бюджету на 2021 рік до другого читання запропонував виділити 500 млн грн субвенції місцевим бюджетам на підвищення доступності широкосмугового фіксованого інтернету в сільській місцевості.

Про це свідчать дані в додатку до проекту держбюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

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Загальнодержавні витрати та кредитування Мінцифри в проекті держбюджету-2021 до другого читання передбачені на рівні 1,33 млрд грн, що на 22% більше, ніж у проекті до першого читання.

Крім цього, проект держбюджету-2021 до другого читання передбачає скорочення фінансування апарату Міністерства цифрової трансформації в порівнянні з проектом до першого читання на 56,5% - до 456,3 млн грн.

Зокрема, витрати на керівництво та управління у сфері цифрової трансформації збільшені на 2% - до 138,4 млн грн, а витрати на електронне управління скорочені на 66% - до 317,9 млн грн.

Держбюджет-2021

Зареєстрований у вересні у Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачав збільшення загального фонду видатків на апарат Міністерства цифрової трансформації в 7 разів у порівнянні з бюджетом на 2020 рік – до 1,047 млрд грн з 147,65 млн грн.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що цей обсяг фінансування сфер цифрової трансформації та кібербезпеки є недостатнім.

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Автор: Павло Степанець