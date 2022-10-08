Уряд ухвалив порядок виділення з резервного фонду держбюджету близько 87 млн грн для компенсації вишам вартості навчання студентів.

Кабмін схвалив механізм для продовження навчання контрактників, які втратили платоспроможність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Кабміну.

"Держава реалізує право на вищу освіту для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях. На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив особливий Порядок зарахування до вишів абітурієнтів з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів", - зазначив він.

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Так, у разі відсутності документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи.

"Також за дорученням президента уряд схвалив механізм, який допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а заклади вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів", - пояснив Шмигаль.

За його словами, Кабмін ухвалив порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вузам вартості навчання студентів.

"Він стосується тих сімей, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної зарплати. Всього на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн", - уточнив він.

Навчання під час війни:

МОН рекомендувало керівникам навчальних закладів з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно.

21 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що школи розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у разі наявності відповідним чином обладнаних укриттів для перебування там дітей під час повітряних тривог. Це повинні бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним пристроєм, світлом і туалетом.

Станом на 22 липня в МВС повідомили, що 11% закладів освіти України мають власні захисні споруди цивільного захисту, це майже 3 000 закладів.

За оцінкою Міністерства внутрішніх справ, до 30% шкіл в Україні були готові до початку нового навчального року в офлайн-режимі з точки зору безпеки та наявності укриття.

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