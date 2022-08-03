За словами міністра внутрішніх справ, за кожною школою закріплено відповідального рятувальника ДСНС в регіоні.

За оцінкою Міністерства внутрішніх справ, до 30% шкіл в Україні готові до початку нового навчального року в офлайн-режимі з точки зору безпеки та наявності укриття.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, наразі ДСНС працює в регіонах з кожним органом місцевого самоврядування - селищними, міськими радами та ОТГ, з метою опрацювання рекомендацій по кожній школі.

"Ми закріпили за кожною школою відповідального рятувальника в регіоні. Це буде не один рятувальник на кілька шкіл, а конкретна особа – конкретне прізвище, яка має відповідати за те, як готова чи не готова школа до нового навчального року. Власне, за нашими оцінками, вже добігає до 30% готовності шкіл по всій Україні", - пояснив Монастирський.

Він додав, що з цілком зрозумілих причин, у частині шкіл країни новий навчальний рік розпочнеться в онлайн-режимі, зокрема, в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії.

Водночас у тилових регіонах країни, зокрема, Львівській, Тернопільській, Закарпатській областях, ведеться підготовка до офлайн-навчання.

"Більше того, ми там маємо велику кількість ВПО, серед яких багато дітей, що підуть в школу. Тому там якраз іде підготовка по готовності укриття в школах. Це можуть бути відповідно оснащені підвали, або перші поверхи шкіл, але за умови їх правильного оснащення. ДСНС вже давно надали рекомендації, конкретні схеми та приклади, як це має виглядати. Сьогодні органи самоврядування працюють над тим, щоб це можна було забезпечити", - акцентував Монастирський.

Очільник МВС зауважив, що сільські школи в тилових регіонах країни, на його думку, в трохи гіршому стані з точки зору безпеки та укриття, у порівнянні з міськими.

"Більше готові школи в містах, тому в сільських школах розглядаються альтернативні варіанти, як, наприклад, довіз дітей в сусідню школу, де забезпечено укриття… Я переконаний, що там, де це можливо буде зробити, питання довозу дітей буде вирішуватись, щоб діти могли розпочати навчання в безпеці",- підкреслив Монастирський.

Він додав, що певний загальний підсумок готовності шкіл до нового навчального року можна буде підвести у другій половині серпня.

"Ближче до Дня незалежності, щоб розуміти, скільки шкіл розпочнуть навчання офлайн, з виходом дітей безпосередньо в класи", - відзначив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, МОН рекомендувало керівникам навчальних закладів з 1 вересня розпочати освітній процес у школах очно.

21 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що школи розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у разі наявності відповідним чином облаштованих укриттів для перебування там дітей під час повітряних тривог. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.

Станом на 22 липня в МВС повідомили, що 11% закладів освіти України мають власні захисні споруди цивільного захисту, це майже 3 000 закладів.

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