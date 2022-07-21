Решту екс-радник Монастирського пообіцяв розповісти "після перемоги".

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, екс-радник глави МВС Віктор Андрусів після звільнення з міністерства мобілізувався до лав Збройних сил України (ЗСУ).

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Що ж, обіцяв деталі свого звільнення: мобілізувався в ЗСУ. Треба бути там, де вірять і наближають нашу перемогу. А не там, де цього дуже мало", – написав Андрусів.

Решту екс-радник Монастирського пообіцяв розповісти "після перемоги".

"Запам'ятайте ці два слова. Що б ви не дізналися, як би це не було огидно – усе після перемоги", – наголосив Андрусів.

На своїй сторінці у Facebook він додав, що тепер із тими, "кому кричав: "Слава".

"Віримо у перемогу! Віримо у ЗСУ", – резюмував Андрусів.

Як писав УНІАН, Андрусів 11 липня повідомив, що звільнився з МВС. Деталі обіцяв повідомити пізніше.

Віктор Андрусів: що про нього відомо

У 2006 році Віктор Андрусів став членом всеукраїнської громадської молодіжної організації "Демократичний Альянс", яка у 2010 році ухвалила рішення про створення політичної партії. Андрусів був обраний заступником голови партії "Демократичний альянс"

Він заснував та очолював аналітичну структуру партії Інститут Демократичного Альянсу імені Р. Шумана.

На початку виборчої кампанії парламентських виборів 2014 року Андрусів вийшов із Демократичного альянсу.

У березні 2015 року на з'їзді політичної партії Українська платформа "Собор" Андрусіва обрали заступником голови партії. На цьому ж з'їзді партію перейменували в "Республіканську платформу".

З липня 2015 року по лютий 2016 Віктор Андрусів працював заступником Голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань.

Пізніше був на призначений на посаду виконавчого директора аналітичного центру Український інститут майбутнього, який створював з нуля. Окрім цього, Андрусів входив до передвиборчого штабу президента Володимира Зеленського.

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