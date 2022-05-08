Експерт вважає, що уряд України має, нарешті, поставити крапку в питанні компенсації різниці в тарифах.

У разі, якщо Україна повернеться до держрегулювання формування комунальних тарифів, державі доведеться розв'язувати питання компенсації різниці в тарифах.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник.

Експерт вважає, що уряд України має, нарешті, поставити крапку в питанні компенсації різниці в тарифах – між встановленими адміністративно та економічно обґрунтованими.

"Якщо держава буде встановлювати тарифи, то всю різницю між фактичним і зупиненим тарифом держава має взяти на себе", - сказав він.

Війна і комунальні тарифи:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

29 квітня 2022 року Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.

5 травня 2022 року стало відомо про те, що міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" розробила і пропонує профільному міністерству пропозиції щодо впровадження альтернативних антикризових шляхів регулювання теплової галузі в умовах воєнного стану.

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