Перегляд прогнозу Fitch Ratings відображає зростаючі ризики для державних фінансів Китаю.

Агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового кредитного рейтингу Китаю, який зіткнувся за спадом виробництва, зі стабільного до негативного, посилаючись на невизначені перспективи економіки країни. Водночас кредитний рейтинг країни зберегли на рівні "А+", пише Financial Times.

Зазначається, що такий крок агентства слідує за аналогічним зниженням прогнозу від конкуруючого агентства Moody's Ratings у грудні 2023 року.

"Перегляд прогнозу відображає зростаючі ризики для державних фінансів Китаю, оскільки країна бореться з більш невизначеними економічними перспективами на тлі переходу від зростання, залежного від власності, до того, що уряд розглядає як більш стійку модель зростання", – йдеться в повідомленні агентства.

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Також вк4азується, що бюджетний дефіцит і зростання державного боргу в останні роки підірвали фіскальні буфери з точки зору рейтингів.

Міністерство фінансів Китаю відреагувало на зниження рейтингу. За словами відомства, рейтингова система Fitch "не змогла ефективно передбачити позитивну роль фіскальної політики у стимулюванні економічного зростання".

Агентство прогнозує, що зростання валового внутрішнього продукту Китаю сповільниться до 4,5% у 2024 році, посилаючись на постійну слабкість сектору нерухомості та пригнічене споживання домогосподарств. Прогнозується, що державний борг, який охоплює запозичення місцевих і центральних органів влади, зросте до 61,3% ВВП у 2024 році порівняно з 56,1% у 2023 році.

Пекін намагається прискорити зростання в постпандемічну епоху. Він все ще має справу з численними економічними викликами, такими як тривала криза нерухомості, високий борг місцевих органів влади та падіння прямих іноземних інвестицій.

За словами журналістів, протягом останніх місяців Китай перенаправив ресурси у виробничий і високотехнологічний сектори. Країна також намагається обмежити витрати місцевих органів влади, що мають борги і традиційно залежать від продажу землі.

Китай встановив цільовий показник економічного зростання на рівні 5%, що відповідає минулорічному показнику і є найнижчим за останні десятиліття, але аналітики вважають, що його буде важко досягти без збільшення внутрішнього споживання та відродження довіри.

Погіршення прогнозу відбулося після тижневого візиту до Китаю міністра фінансів США Джанет Йеллен, яка висловила занепокоєння щодо потенційного впливу надлишкових китайських потужностей на світову торгівлю.

Китай – останні новини

США пригрозили Китаю "значними наслідками" за допомогу Росії. Попередження прозвучало від міністра фінансів США Джанет Єллен за підсумками зустрічі у Гуанчжоу з віце-прем’єром уряду КНР Хе Ліфеном.

Раніше УНІАН писав, що Китай і Росія домовилися підтримувати "стабільність промислового ланцюжка поставок". Раніше у МЗС Китаю повідомили, що міністр закордонних справ Китаю Ван І та його російський колега Сергій Лавров під час зустрічі, яка відбулася в Пекіні 9 квітня, посилили заклики до тіснішої співпраці двох країн проти "гегемонізму".

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