У центрі комунального сервісу підтвердили факт виставлення деяким українцям рахунків за опалення.

У середині серпня в Києві почали виставляти рахунки на оплату опалення.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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У центрі комунального сервісу підтвердили факт виставлення деяким українцям рахунків за опалення і відзначили, що даний платіж є рекомендованим, і не підлягає обов'язковій оплаті.

"У червні 2021 року "Київтеплоенерго" отримало від Антимонопольного комітету рішення, яке зобов'язало компанію змінити методику нарахувань, а також відкоригувати нарахування за опалення в період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року" - зазначили в прес-службі ЦКС.

Сума, зазначена в платіжках, розраховувалася виходячи із середньомісячного показника минулого року.

"У платіжках зазначено суму, яка становить 30% від середньомісячного платежу по Києву за минулий опалювальний сезон, тобто 10 грн.16 коп. за квадратний метр", - зазначили в ЦКС

Разом з тим, в ЦКС не можуть відповісти на питання, чому в такому випадку рахунки за опалення отримують не всі кияни, а вибірково.

У Департаменті житлово-комунального господарства УНІАН також повідомили, що зазначена в платіжках сума є рекомендованою.

"Це було зроблено виключно в інтересах населення. Взимку багатьом складно оплачувати комунальні платежі, тому людям дали можливість внести передоплату. Сума, зазначена в платіжках, є рекомендованою, а не обов'язковою. Якщо у людини немає можливості або бажання оплачувати її, він може не платити за опалення наперед. Крім того, вона може змінити суму і заплатити стільки, скільки зможе", - зазначили в прес-центрі Департаменту.

Прогноз:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

4 серпня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в цьому опалювальному сезоні розмір платіжок за опалення та гарячу воду залежатиме від рішень місцевої влади.

Автор: Олена Коваленко