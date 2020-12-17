Міністр економіки Ігор Петрашко наголосив, що сума виплати саме 8 тисяч гривень.

У зв'язку з карантином в Україні держава впровадила три програми підтримки бізнесу, одна з яких передбачає виплату 8 тисяч гривень ФОПам і всім найманим працівникам, чия діяльність на час обмежень неможлива. Кожен із них гарантовано отримує виплату, але для цього вони повинні подавати окремі, індивідуальні заяви.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка.

Міністр пояснив, що компенсацію отримує і ФОП, і кожен його найманий працівник. Заяву через "Дію" оформлює не роботодавець, а кожен самостійно.

"Є три програми. 8 тисяч гривень - наймасовіша програма, яка має бути застосована до мільйона людей. Отримує і ФОП і всі наймані працівники, які підпадають під КВЕДи, які закриті. Чи це ФОП чи це компанія іншої форми власності, працівники, які працюють на підприємствах, основний вид діяльності, який є закритий по КВЕД, через "Дію" отримують 8 тисяч гривень. Не 7 тисяч, не 6 тисяч, не 5 тисяч, а 8 тисяч гривень. Знову ж таки, якщо ФОП навіть сімейний, має чотири чи п'ять людей, то всі вони мають можливість отримати по КВЕДу основної діяльності 8 тисяч гривень. Це досить гідна допомога, з нашої точки зору, на два тижні закриття, локдауну", - сказав Ігор Петрашко.

Крім того, Петрашко уточнив, що за іншою програмою, підприємства, які мають працівників і вони не потрапили у КВЕДи, що закриті, але все одно постраждали, отримують компенсацію 50% від зарплати. Але наголосив міністр, це не ФОПи, і в цій ситуації заяву на виплату має подавати роботодавець.

До прикладу, Петрашко назвав ТРЦ, який здає в оренду приміщення, але КВЕД не потрапив у компенсацію. Так, торговий центр як компанія може податися до Центру зайнятості та працівник отримує 50% від зарплати.

"Там, де КВЕДи не в локдауні, але підприємство постраждало, то має подати роботодавець. Знову ж таки, ця програма не стосується ФОПів", - сказав Петрашко.

Довідка.

КВЕД – це так званий класифікатор видів економічної діяльності. Він містить перелік видів діяльності суб’єктів господарювання та індивідуальних кодів. З переліком основних видів економічної діяльності, робота яких на час карантину заборона, можна ознайомитися за цим посиланням.

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Автор: УНІАН