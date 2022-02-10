Нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилися на 14 млрд грн, або на 83%.

За два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли на 83%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року - 28 млрд грн, а в грудні 2021 року - 30,8 млрд грн.

Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

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При цьому громадяни заплатили житлово-комунальні послуги в грудні 2019 року – 13,3 млрд грн, в грудні 2020 року – 20,3 млрд грн, а в грудні 2021 року – 21,6 млрд грн.

Таким чином, витрати українців на ЖКП у грудні 2021 року збільшилися на 62,4% порівняно з груднем 2019 року.

Борги за комуналку:

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2021 року зросла на 10% порівняно з жовтнем - до 72,7 млрд грн.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) до кінця грудня 2021 року порівняно з листопадом зросла на 11,9% - до 81,4 млрд грн.