Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ "Роствертол".

Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив для Ростовської компанії за контрактом від 2011 року.

Зазначається, що загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів.

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"Відомо, що ПАТ "Роствертол" є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань. Російська компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення країни-агресора. Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до РФ", - йдеться у повідомленні.

Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ.

Затримання зрадників в Україні - останні новини

На Миколаївщині нейтралізували ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону.

Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через "зв’язкового". Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий").

За наявними даними, він працює на російську спецслужбу як "позаштатний кореспондент" московського інформагентства "РИА-Новости" і переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

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