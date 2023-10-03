Тринадцять зрадників співпрацювали з прокремлівським блогером Лебедєвим.

У Миколаєві СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ.

Як повідомляє пресцентр Служба безпеки України, на Миколаївщині проведено масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано російську агентурну мережу, до складу якої входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва.

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"Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина", - розповіли у пресцентрі.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через "зв’язкового" - прокремлівського блогера Сергія Лебедєва, який більш відомий під псевдонімом "Лохматий".

За наявними даними, він працює на російську спецслужбу як "позаштатний кореспондент" московського інформагентства "РИА-Новости" і переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

У СБУ нагадали, що у червні цього року "Лохматого" викрили на розвідувально-підривній діяльності проти України й повідомили про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.

Під час розслідування злочинних дій "Лохматого" встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував агентів і потім отримував від них розвіддані.

Наразі співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури "Лахматого" і затримали їх за різними місцями перебування.

Зараз повідомлено дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Фігуранти перебувають під вартою. Стосовно них тривають розслідування.

"Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми", - розповіли у спецслужбі.

Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена у складі організованої групи в умовах воєнного стану).

Фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході України, тому тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Удар по Миколаєву 11 листопада 2022 року - що відомо

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року близько 03:00 російська армія обстріляла ракетами два житлові райони Миколаєва ракетами С-300. Внаслідок в одному із районів повністю зруйновано один з під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку. Повідомлялось про сімох загиблих та одного пораненого мешканця. Також тоді суттєвих пошкоджень зазнали й інші багатоповерхові житлові будинки, супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади тощо.

У червні 2023 року СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру Сергію Лебедєву, який, за даними слідства, причетний до цього обстрілу. Лебедєв працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства "РИА Новости".

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