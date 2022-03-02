МЗС України готується переконувати ці країни у неприпустимій співпраці з росіянами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернув увагу, що російська влада намагається відшукати обхідні шляхи ведення бізнесу у зв’язку з накладеними санкціями через безпідставну агресію щодо України.

Про це йшлося на брифінгу глави МЗС 2 березня.

За даними міністерства, йдеться про три країни, які потенційно можуть допомогти Росії.

"Ми знаємо, що Москва у паніці зараз почала шукати обхідні шляхи санкційного катка. Їй вдалося знайти три країни в світі. Ми знаємо, що це за країни, і готові з цим працювати. Будемо разом з іншими партнерами вести переговори, щоб не допустити надання ними сприяння агресору", - сказав Кулеба.

Як писав УНІАН, Європейський Союз відключає від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків. Крім того, ЄС заборонив постачати в Російську Федерацію євробанкноти.

Це плата Росії за війну проти Україну, яку Путін почав близько 5:00 ранку 24 лютого. За даними ДСНС, загарбники вбили понад дві тисячі цивільних осіб.

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