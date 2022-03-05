За словами глави МЗС, раніше через егоїстичну позицію окремих країн Європи цей банк не був відключений від SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни Заходу негайно відключити російський "Сбербанк" від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час включення на Всеукраїнському телемарафоні.

Глава МЗС зазначив, що вчора виступив перед учасниками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і чітко озвучив перелік санкцій, які Україна очікує, щоб "ще сильніше затиснути російську економіку в лещата".

"Там і так вже несолодко, м'яко кажучи, але потрібно ще. Потенціал для зростання є. Ці санкції стосуються торгівлі і закупівлі російської нафти, можливості Росії продавати золото, закриття європейських портів для російських суден і відключення "Сбербанку" від SWIFT", - сказав Кулеба.

"На жаль, через деякі егоїстичні інтереси окремих країн Європи щодо SWIFT "Сбербанк" зберіг своє становище і не був відключений від SWIFT", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що українські дипломати працюють заради відключення цього банку.

"Говоримо партнерам відверто, що кожен рубль, долар або євро, які перераховуються "Ощадбанком" на рахунки за кордоном, змочені українською кров'ю. Це правда. Тому ми зараз боремося за це", - сказав Кулеба.

Глава МЗС закликає всіх українців брати активну участь в інформаційній кампанії в онлайн з відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз відключає від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків. Відповідне рішення набуде чинності 12 березня.

Від SWIFT відключають банки" відкриття", "Новікомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Росії", "Совкомбанк", "ВТБ" і "веб.РФ".

Банки "Сбербанк" і "Газпромбанк" не потрапили під обмеження відключення від SWIFT.

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