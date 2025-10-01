Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,37 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 2 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,26 грн/дол., а євро - 48,47/48,50 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 1 жовтня знизився одразу на 20 копійок і складає 41,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Долар сьогодні впав до тижневого мінімуму відносно основних валют. Це пов'язано з припиненням роботи уряду США, що сколихнуло ринки та загрожує затримкою ключових даних щодо зайнятості, які вважаються вирішальними для політики Федеральної резервної системи.

Індекс долара, який відстежує його курс відносно шести основних валют, знизився на 0,2%. Зокрема, долар знизився на 0,5% відносно єни - до майже найнижчого рівня за два тижні. Водночас щодо швейцарського франка американська валюта втратила 0,2%.

