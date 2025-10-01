Долар знизився на 0,5% відносно єни до найнижчої позначки за два тижні.

Долар США у середу, 1 жовтня, впав до тижневого мінімуму відносно основних валют.

Як пише Reuters, це пов'язано з припиненням роботи уряду США, що сколихнуло ринки та загрожує затримкою ключових даних щодо зайнятості, які вважаються вирішальними для політики Федеральної резервної системи.

Так, напередодні на долар тиснули неоднозначні дані опитування Бюро статистики праці щодо кількості вакансій та плинності робочої сили (JOLTS). Звіт показав, що кількість вакансій у США у серпні незначно зросла, тоді як компанії наймали працівників менш охоче, що свідчить про послаблення ринку праці.

Відео дня

Індекс долара, який відстежує його курс відносно шести основних валют, знизився на 0,2%. Зокрема, долар знизився на 0,5% відносно єни - до майже найнижчого рівня за два тижні. Водночас щодо швейцарського франка американська валюта втратила 0,2%.

Reuters цитує головного валютного стратега Rabobank Джейн Фолі, яка сказала, що складно визначити, чи зміцнення єни було зумовлене попитом на безпечні активи, чи спекуляціями щодо підвищення ставок Банком Японії.

Шатдаун у США та курс долара

29 вересня курс долара впав через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара тоді знизився на 0,22% до 97,90.

Інвестори були стурбовані загрозою зупинки роботи уряду США. Перед такими подіями долар зазвичай слабшає, а після розв'язання суперечки про фінансування знову зміцнюється.

1 жовтня у США настав шатдаун. Конгрес не встиг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду до початку нового фінансового року. Це стало третім припиненням роботи федеральних установ при президенті Дональді Трампі.

