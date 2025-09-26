Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 29 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,8 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,41 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 30 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,48/41,51 грн/дол., а євро - 48,41/48,43 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 вересня зріс на 5 копійок – до 41,70 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні, в свою чергу, залишився на попередньому рівні і складає 49 гривень за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,28 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю зріс на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

