'ПриватБанк' підвищив ціну долара: курс валют на 26 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 26 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, знизився на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився на попередньому рівні і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 вересня, подешевшав на 24 копійки і становить 49,02 гривні.

Нацбанк встановив на 26 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти установлено на рівні 48,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила 5 копійок.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, в Нацбанку достатньо резервів для контролю ситуації на ринку валют, і регулятор зараз покриває потрібний дефіцит на міжбанку. А попит населення на валюту досить незначний відносно навіть початку року. На його думку, на сьогодні євро має значно менший потенціал для зростання, ніж долар.

