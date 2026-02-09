Долар і євро дешевшають на початку тижня: курс валют в Україні 9 лютого

Продати долар можна в середньому за курсом 42,75 грн, а євро – 50,50 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 9 лютого, подешевшав на 17 копійок і становить 43,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,75 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 17 копійок і складає 51,18 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,50 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,11 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,20 грн/євро, а курс продажу - 51,00 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,05 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,76 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що навіть у разі короткочасного профіциту валюти ринок буде стриманим. Згідно з його прогнозом, з 9 по 15 лютого курс долара в Україні коливатиметься в межах 42,75-43,5 гривні на міжбанку і 42,5-43,75 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: