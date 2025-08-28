Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 29 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 25 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,25/41,28 грн/дол., а євро - 48,13/48,15 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 28 серпня знизився на 7 копійок і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що курс долара в Україні наразі залишається стабільним і досить прогнозованим: за незначним виключенням, основні коливання американської валюти відбувалися нижче стартового курсу року у 42,02 грн. Крім того, впродовж червня-серпня офіційний курс долара в середньому на 1% був нижчим.

