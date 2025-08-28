Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 28 серпня, знизився на 7 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні – 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 серпня, також залишився незмінним – 48,54 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 28 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 47,88 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 39 копійок.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що наразі доцільно вкласти кошти в гривневі або валютні ОВДП, а з купівлею валюти зачекати через вкрай низьку прибутковість. Водночас він не радить відкривати нові депозити в гривні, особливо на тривалий період, бо період стабільності гривні добігає кінця.

Вас також можуть зацікавити новини: