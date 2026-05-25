Полює на українські перехоплювачі: ГУР розкрило небезпеку нової російської 'Герань-4'

Інтерактивну 3D-модель, складові частини та іноземну компонентну базу нового російського реактивного ударного БпЛА "Герань-4" оприлюднила українська розвідка.

Цей дрон росіяни почали застосовувати як контрміру проти українських БпЛА-перехоплювачів, розповіли у пресслужбі Головному управлінні розвідки (ГУР) Моборони.

Зазначається, що у межах завершення підготовки до серійного виробництва "Герань-4" (до січня 2026 року) перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" (Орловська область РФ) та території колишнього Донецького аеропорту.

Вже у цьому місяці росіяни почали їх бойове застосування для ударів по території України.

За даними ГУР, для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА "Гєрань-3" противник застосовує планер бензинової "Гєрань-2". Однак цей досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, тим більше – для маневрування з великим перевантаженням.

"Реактивний БпЛА "Герань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі", - розповіли розвідники.

Також відмічено застосування двох типів турбореактивних двигунів у складі БпЛА "Гєрань-4". Це знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (тяга 200 кгс/1960 Н).

Як зазначили у ГУР, новий планер "Герань-4" дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція – витримувати значні перевантаження. Завдяки цьому дрон може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту – до 5000 м. Також здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг), або збільшену термобаричну бойову частину (90 кг) на відстань до 450 км.

Бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ "ОЕЗ ППТ "Алабуґа"".

Водночас габарити нового планера "Герань-4" не змінилися та становлять стандартні 3,5 м в довжину і розмах крил - 3 м.

