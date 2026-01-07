У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: курс долара і євро 7 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,73 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 7 січня, зріс на 15 копійок і становить 42,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 50,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,15 гривні, а євро - за курсом 49,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і складає 42,73 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 50,25 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 7 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,56 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований сьогодні, 6 січня, - 42,42 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 29 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 20 копійок і становить 42,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,30 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і становить 50,23 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,50 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: