У 'ПриватБанку' дешевшає валюта: актуальний курс долара і євро 4 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 4 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 5 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився без змін і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 вересня, також не змінився - 48,54 гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 4 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також послабилася позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки – 41,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

