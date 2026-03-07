Китай розгорнув тисячі рибальських суден біля берегів Японії: що сталося

Тисячі китайських рибальських суден раптово з'явилися біля спірних островів Японії.

У січні супутник над Східно-Китайським морем зафіксував біля островів, що перебувають під управлінням Японії, тисячі суден, які були вишикувані в щільні, впорядковані ряди. І рухалися вони зовсім не так, як рухаються рибальські судна.

Як повідомило видання Daily Galaxy, на супутникових знімках не було видно сезонного флоту, що переслідує рибу. Судна утримували позиції протягом декількох прольотів супутника протягом декількох днів. До того ж їх побудова не змінювалася, з огляду на припливи або погоду.

"Ніяких тралових дуг. Ніяких схем розсіювання, характерних для роботи в рибальському районі", - написало видання.

Вказується, що літаки берегової охорони Японії пролетіли над районом і візуально підтвердили те, що зафіксували супутники, а саме - скупчення суден.

Берегова охорона охарактеризувала активність як великомасштабну і перекинула патрульні судна на позиції, видаючи радіопопередження будь-якому судну, що наближається до японських територіальних вод.

Що показали супутникові знімки

Відзначається, що формування з'явилися в Східно-Китайському морі в кінці січня і на початку лютого. Комерційні постачальники супутникових послуг отримали послідовні зображення, які дозволили аналітикам порівнювати положення суден за короткі проміжки часу. Судна не дрейфували, вони залишалися на місці.

Аналітики відзначили, що рибальські флоти в Східно-Китайському морі зазвичай розсіюються в залежності від місця розташування рибних запасів, глибини води і місцевої погоди. Ці судна цього не зробили.

Ці утворення були зосереджені поблизу островів Сенкаку, групи безлюдних островів, що знаходяться під управлінням Японії і на які претендує Китай.

Японські офіційні особи заявили, що характер і масштаб нинішніх утворень відрізняються від тих, що спостерігалися раніше, що підтверджує і порівняння свіжих супутникових знімків з архівними.

Що зробила Японія

12 лютого патрульне судно Агентства рибальства Японії перехопило китайське рибальське судно в межах виключної економічної зони Японії біля узбережжя префектури Нагасакі. Капітан, 47-річний громадянин Китаю Чжен Няньлі, відмовився підкоритися і спробував втекти.

"Капітану судна було наказано зупинитися для перевірки інспектором рибальства, але судно не підкорилося і зникло", - йдеться в заяві Японського агентства рибальства.

Китай відреагував протягом декількох годин. Представник МЗС Лінь Цзянь заявив на прес-конференції, що "є надія, що Японія буде дотримуватися китайсько-японської угоди про рибальство". Однак супутникові знімки, що показують великомасштабні утворення в Східно-Китайському морі, китайська влада коментувати не стала.

Маневри китайських рибальських суден: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку року Китай двічі мобілізував тисячі рибальських суден. Справа в тому, що у складі ЗС Китаю є так зване "морське ополчення", яке бере участь в операціях, спрямованих на встановлення контролю над спірними водами біля берегів країни.

"Морське ополчення" складається з державних рибальських флотилій, працівники яких проходять військову підготовку, але керують організацією кадрові військові.

