Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 вересня, зріс на 3 копійки – 41,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,32 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,35 грн/євро, а курс продажу - 48,18 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 4 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також послабилася позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Раніше аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що Нацбанк зберігає курс гривні до долара близько 41,3 гривні уже два тижні, а обсяг інтервенцій – нижче від середньотижневого значення за час повномасштабної війни. Проте невдовзі регулятор може перейти до помірного ослаблення національної валюти.

