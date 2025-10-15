'ПриватБанк' підвищив ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 15 жовтня, подорожчав на 10 копійок і складає 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 48,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,95 гривні за одиницю іноземної валюти

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу зріс на 18 копійок і становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 15 жовтня, подорожчав на 24 копійки і складає 49,02 гривні.

НБУ встановив на 15 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 14 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 18 копійок і складає 42 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 24 копійки і складає 48,89 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

