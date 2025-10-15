Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 47,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 15 жовтня, зріс на 18 копійок і складає 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 24 копійки і складає 48,89 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,82 грн/євро, а курс продажу - 48,60 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 15 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 14 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що зараз краще вкладатися в долар, поки НБУ утримує курс долара до гривні нижче рівня у 42 гривні за одиницю американської валюти, а ось вкладення в євро менш перспективні. За його словами, європейська валюта сильно зміцнилася до долара США цього року, але фундаментально європейська економіка слабша за американську.

