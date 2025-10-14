Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 15 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 14 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,79/41,82 грн/дол., а євро - 48,28/48,31 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 14 жовтня знизився на 3 копійки і складає 41,82 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,65 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,85 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

