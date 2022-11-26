Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол.

Курс долара до гривні в банківських обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 20 копійок - до 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,25 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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