Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 13 серпня, залишився на попередньому рівні – 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривень за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,48 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,53 грн/євро, а курс продажу - 48,28 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 13 серпня, складає 119 020 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 939 070 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 13 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.
По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,08 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.