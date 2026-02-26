Росія звинуватила німецького скульптора в 'дискредитації' армії РФ, - DW

Художник Жак Тіллі неодноразово критикував президента РФ Володимира Путіна та війну проти України, яку він розпочав.

В четвер, 26 лютого, в Москві розпочався заочний судовий розгляд справи німецького скульптора й карнавального художника Жака Тіллі, повідомляє Deutsche Welle.

Видання пояснює, що російська влада звинуватила німецького митця, який не бере участі в засіданні, у "дискредитації" армії РФ. Приводом для кримінальної справи стали платформи, створені Тіллі для карнавалу в німецькому місті Дюссельдорф.

Зазначається, що в своїх роботах Тіллі неодноразово критикував президента РФ Володимира Путіна та війну проти України, яку він розпочав. Зокрема, одна з найвідоміших робіт Тіллі, яка широко транслювалася у ЗМІ - фігура Путіна в кривавій ванні, пофарбованій у кольори українського прапора.

Сторона обвинувачення, тобто, Росія, стверджує, що скульптор поширював фейки про російську армію, оскільки його роботи нібито ображають Путіна як верховного головнокомандувача армії РФ.

Видання розповіло, що перше засідання в суді у справі проти скульптора очікувалося ще наприкінці грудня 2025 року, але дату двічі переносили. Спочатку воно мало відбутися 28 січня, але його перенесли на 26 лютого поточного року.

В статті йдеться, що в разі обвинувального вироку Тіллі може загрожувати покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до десяти років.

Як розповіло видання, під час судового засідання, його учасники кілька разів детально описували карнавальну платформу Тіллі 2024 року з фігурами Путіна та патріарха Кирила.

Видання, посилаючись на агентство dpa, розповіло, що під час засідання в суді були зачитані фактично однакові заяви трьох свідків, які назвали себе віруючими християнками та заявили, що їхні релігійні почуття було ображено.

В публікації підкреслюється, що художник ставиться до процесу демонстративно спокійно. Зокрема, в інтерв'ю німецьким ЗМІ він заявив, що кримінальна справа не вплине на його роботу.

Тіллі додав, що обов'язок блазня завжди полягав у тому, щоб раз на рік влаштовувати переполох.

"І, звісно, ми продовжуватимемо це робити. Було б смішно, якби ми зараз боялися", - сказав художник телеканалу WDR.

На думку Тіллі, метою тих, хто ініціював судовий процес, є залякування. Видання зауважило, що художник не бере участі у засіданнях особисто і, за його словами, досі не отримував із Росії жодних офіційних повідомлень.

Додається, що в інтерв'ю DW Тіллі зазначав, що не має наміру наймати адвоката, оскільки не хоче тим самим надавати цьому суду значущості.

Він поділився, що вважає російську юстицію "чорним ящиком" і каже, що не розуміє, "як у неправовій державі функціонує імітація правового процесу". Видання додало, що усі звинувачення скульптор вважає абсурдними.

"Я думаю, що Росія збожеволіла. На мій погляд, це фарс. Звинувачення просто сміховинні", - заявив Тіллі у розмові з DW.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін заявив що Україна нібито розглядає можливість використання "ядерного компонента". Окрім цього, за словами Путіна, Україна нібито хоче підірвати газові системи по дну Чорного моря. Очільник Кремля зазначив, що мова йде про Турецький і Блакитний потік. Президент РФ додав, що Україні не вдається завдати Росії стратегічної поразки. Він також сказав, що українці "самі себе доведуть до якоїсь крайньої межі, потім пошкодують".

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував президента США Дональда Трампа та заявив, що саміт на Алясці додав президенту Росії зайвої впевненості у власних силах. Пісторіус додав, що одночасно з цим президент США відмовився від військової підтримки України. Міністр оборони Німеччини назвав стратегічною помилкою передчасну відмову США обговорювати майбутнє України в НАТО. Пісторіус вважає, що Трамп без необхідності дуже рано зняв з обговорення питання про членство в НАТО.

