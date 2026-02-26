Україна не заявляла про те, що зупинка постачання нафти в напрямку Угорщини повʼязана з "політичними причинами".

В Українському МЗС спростували чергові звинувачення Угорщини про те, що Україна не відновлює постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з нібито політичних причин.

Речник українського МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам назвав заяви Петера Сіярто "брехливими", і такими, які "повністю спотворюють зміст зустрічі" з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України.

На тлі цього Україна повторно викликала угорського дипломата до Міністерства закордонних справ. На цій зустрічі йому пояснили "неприпустимість перекручування змісту розмов з українською стороною".

"На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів зокрема про те, що "відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід Дружба заблоковано з політичних причин". Предметом були заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини", – сказав Тихий.

Він додав, що Україна довела до Угорщини, що готова надати допомогу Будапешту в захисті її обʼєктів. Також українська сторона запропонувала задіяти оперативні канали обміну інформацією та координації між відповідними органами обох країн, відповідальними за захист критичної інфраструктури.

Що цьому передувало

Раніше міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна викликала посла Угорщини до МЗС, де нібито зізналася, що тримає трубопровід з "політичних міркувань". Він також заявив, що Україна нібито поставила умову, що готова відновити постачання нафти до Угорщини в обмін на зброю та гроші.

Зазначимо, що на тлі виборів в Угорщині, які заплановані на квітень 2026 року, премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що наказав військовим посилено патрулювати обʼєкти енергетики, аби захистити їх від "атак" з боку України.

Bloomberg раніше зазначав, що на тлі виборів Орбан вирішив "піти ва-банк", розгортаючи антиукраїнську кампанію. Вона проявляється не лише в заявах щодо трубопроводу "Дружба", а й у блокуванні 20 пакету санкцій від ЄС та передачі Україні фінансування.

