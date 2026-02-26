В Італії поблизу легендарного туристичного маршруту знайшли загублене античне місто

Особливу увагу археологів привернув центр громадського життя та раніше невідомий монументальний театр.

В Італії археологи зробили гучне відкриття - поруч із популярним туристичним маршрутом виявили залишки давнього міста з форумом і театром, повідомляє Fox News.

За даними Міністерства культури Італії, йдеться про археологічну ділянку Фіоккалья у муніципалітеті Флумері (провінція Авелліно), розташовану неподалік від знаменитої Аппієва дорога - однієї з найвідоміших античних трас, що нині входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Дорога завдовжки близько 560 кілометрів з’єднувала Рим із Бриндізі, а окремі її ділянки датуються ще 312 роком до н.е. У часи Давнього Риму вона мала стратегічне значення.

Йдеться, що руїни датуються II–I століттями до нашої ери. Під час досліджень фахівці чітко зафіксували ортогональне планування міста - із правильними вуличними осями та кварталами, збудованими за моделлю новозаснованих римських поселень.

Особливу увагу археологів привернув форум - центр громадського та торговельного життя, а також раніше невідомий монументальний театр. Саме ці споруди, за словами дослідників, свідчать про вагоме соціальне й культурне значення міста.

У міністерстві наголосили, що Фіоккалья була добре структурованим міським центром із монументальними громадськими будівлями, що підкреслює її стратегічну роль у системі римських доріг.

Виявити давнє місто вдалося завдяки сучасним технологіям. Професор Університету Саленто Джузеппе Чераудо повідомив, що дослідники застосували геофізичні методи та дистанційне зондування із використанням дронів, оснащених тепловими та мультиспектральними сенсорами.

За його словами, це дозволило отримати своєрідний "рентген" прихованого під землею міста - структури вдалося визначити завдяки відмінностям у рості рослинності та магнітному складі ґрунту. Мультидисциплінарний підхід створив наукову основу для подальшого збереження та популяризації пам’ятки.

Мер Флумері Анджело Ланца назвав відкриття "джерелом великої гордості" та шансом для розвитку регіону. Місцева влада готова співпрацювати з університетом і наглядовими органами, щоб зробити Фіоккалью новою історичною перлиною внутрішньої Кампанії.

Це відкриття поповнило список значних археологічних знахідок в Італії у 2026 році. Раніше в лютому в Помпеї повідомили про виявлення 2000-річних любовних написів, а в січні археологи оголосили про відкриття втраченої базиліки, пов’язаної з Вітрувій - знаним як "батько архітектури".

Нагадаємо, біля узбережжя Сінгапуру знайшли затонуле судно XIV століття, на борту якого знаходяться 3,8 тонни керамічного вантажу, у тому числі найбільшу в світі колекцію синьо-білого фарфору династії Юань. Вантаж, що включає в себе безліч керамічних виробів із знаменитих китайських печей Цзіндэчжэнь, очевидно, прямував до Темасека (сучасний Сінгапур). За словами науковців, це відкриття проливає світло на стародавні торгові мережі та припускає, що Сінгапур міг бути жвавим центром світової торгівлі набагато раніше, ніж вважали раніше.

