Російський безпілотник наближався до французького атомного авіаносця: в ЗМІ розповіли, чим це закінчилося

Зазначається, що після початку глушіння сигналу безпілотник зник із зони спостереження.

Шведські військові перехопили російський безпілотник поблизу французького атомного авіаносця Charles de Gaulle у порту Мальме. Про це повідомляє портал "Мілітарний" з посиланням на телеканал SVT.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат намагався наблизитися до авіаносця.

В повідомленні сказано, що росіяни запустили дрон з борту свого судна, що перебувало неподалік від місця стоянки французького корабля. При цьому зазначається, що це сталося під час запланованих стратегічних навчань у шведських територіальних водах.

"Шведська сторона застосувала проти дрона системи радіоелектронної боротьби. Після початку глушіння сигналу безпілотник зник із зони спостереження. Наразі не встановлено, чи впав апарат у воду, чи зміг повернутися на борт російського судна", - зазначає "Мілітарний".

Авіаносець Charles de Gaulle прибув до Мальме в межах військового співробітництва між Францією та Швецією.Програма візиту передбачає відпрацювання спільних маневрів та стратегічну взаємодію.

Французькі авіаносці

Як повідомляв УНІАН, у Франції на заміну авіаносця Charles de Gaulle, який перебуває на озброєнні з 2001 року, вже з 2018 планується створити атомний авіаносець нового класу, який поки називають PANG (Porte - avions de nouvelle génération - авіаносець наступного покоління).

Defense Express зазначав, що роботи над проєктуванням нового корабля з повним водозаміщенням у 75 тисяч тонн тривають досить швидко, адже у 2023 році закінчилася розробка нових 220 МВт реакторів.

Відомо, що тільки США та Франція озброєні авіаносцями з атомною силовою установкою.

